記者会見する自民党の小林政調会長＝5日午前、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は5日の記者会見で、米国とイスラエルのイラン攻撃を巡り、原油価格高騰に備えた対策が必要だとの認識を示した。「既に原油価格が上がっており、適切に対応する。短期的ではなく中期的な対応まで視野に入れ、国民に安心していただくことが重要だ」と述べた。同時に「目の前の対応に当たっている政府をサポートする。政権与党として、