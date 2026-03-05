「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）昨年はメルセデスランキング７６位と苦しんだ川崎春花（２２）＝村田製作所＝が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８でラウンド。首位に１打差の４アンダーというスタートを切った。インコースからの前半はいきなり１０番でドタバタがあって、３メートルを決めての「ガッツボギーでした」と、１４番まで２オーバー。しかし１８