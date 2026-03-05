【その他の画像・動画等を元記事で観る】ソロデビューから5周年という節目の年を迎え、キャリア初となるフルアルバム『POPPING BOX』をリリースした声優・アーティストの矢野妃菜喜。これまでシングルやEPのリリース、そして精力的なライブ活動を通じて、その音楽性を多面的に広げてきた彼女。満を持して完成した本作は、まさにタイトルの通り、彼女の多彩な魅力がポップに飛び出す“おもちゃ箱”のような作品となった。これまでの