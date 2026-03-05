鹿児島県内のインフルエンザの患者数は1369人で、前の週から1000人以上減りましたが、流行発生警報は継続中です。 県内で今月1日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は1369人で、前の週から1079人減りました。 1医療機関あたりの患者数は24.02人で、3週連続で減少しましたが、県内全域で「流行発生警報」が継続中で、引き続き注意が必要です。1医療機関あたりの患者数 保健所別では 保健所別では多い順に、加世田が4