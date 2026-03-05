今年2月に開催されたグラミー賞授賞式。そのハイライトとなったパフォーマンスのひとつは、最優秀新人賞にノミネートされたアーティスト全員によるメドレー形式でのライブだった。オリヴィア・ディーンやソンバー、レオン・トーマスなど多彩なアーティストたちによる素晴らしいステージが続いたが、そのオープニングを飾ったのがLAに拠点を置く4人組、ザ・マリアス（The Marias）だ。マリアスのフロントパーソンを務めるマリア・ザ