こちらは福岡県篠栗町に59年前に建てられ、県内の警察施設で最も古い交通機動隊の庁舎です。老朽化に伴い、新たな庁舎が建てられ、報道陣に公開されました。 5日、報道陣に公開された福岡県警の篠栗合同庁舎。7階建てで、延べ床面積はおよそ1万4000平方メートル、総工費はおよそ78億円です。 これまで福岡県篠栗町に拠点を置いていた交通機動隊や自動車警ら隊のほか、福岡市の県警本部にあった鑑識課や科学捜査研究