地域の地道な福祉活動をたたえる山新放送愛の事業団の「愛の鳩賞」の贈呈式が5日、山形市で行われ、受賞した2つの団体に賞状が贈られました。「愛の鳩賞」は地域福祉の強化などを目的に地道な努力を続ける個人や団体を1980年から顕彰しています。今年度の「愛の鳩賞」に選ばれたのは2つの団体です。ボランティア団体「NPO法人ふれあい天童」は日常の困りごとなどを住民同士で助け合う有償ボランティアや居場所づくりに取り組んでい