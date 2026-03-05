追加：２月ドイツ建設業ＰＭＩは４３．７（前回１月４４．７）昨年１０月以来の低水準 ※コメントを追加しました。 2ヶ月連続の低下となった 土木部門は成長を維持したが、住宅および商業ビル部門の急激な落ち込みが全体を押し下げ 価格面では購入価格の平均上昇率が5ヶ月ぶりの高水準となった 今後、イラン・アメリカ紛争に伴う短期的な価格上昇が加わることを考えると、先行きは楽観視できない状況だ