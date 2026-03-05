結婚を発表した「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏はグループ最年少。愛称は「あーりん」で、イメージカラーはピンク。メンバーの玉井詩織は「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ」。高城れにも「小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした」と祝福したように、デビュー当時は小学生だった。ライブやイベントで必ず