ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が久しぶりの私服ショットをアップし、ファンを沸かせた。５日に更新した自身のインスタグラムにて「お久しぶりの私服写真」とつづり、グレーのワントーンでまとめたトレンドコーデを披露。黒のロングブーツも特徴的だ。この投稿には「みーおんの私服だーいすき」「私服いつもおしゃれだね！」「大人っぽいコーデも天才的に可愛いです」「オシャレ美音たん」「キレカワみ