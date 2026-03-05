５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７１．８６ポイント（０．２８％）高の２５３２１．３４ポイント４日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は３２．５２ポイント（０．３８％）安の８４５１．４３ポイントと４日続落した。売買代金は３２１８億７２１０万香港ドル（約６兆４６３１億円）に縮小している（４日は３６４３億３９０万香港ドル）。中国の