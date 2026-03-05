テレビ東京系「あちこちオードリー」が４日、放送された。この日は、声優、俳優・木村昴がゲスト出演した。近年は声優業に限らず、バラエティーや俳優業、多岐に渡って大活躍。昨年末に放送された日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」では白熱の考察サスペンスで物語の鍵を握る刑事・宇都見啓を熱演し話題を呼んだ。ブレークの指針の一つとなる「番組出演本数ランキング２０２５」でも６位にランクインした。オードリー・