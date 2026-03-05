大日本プロレスのBJW認定タッグ王者・菊田一美、浅倉幸史郎、関茂隆真、熊川悠司リングアナウンサーが5日、静岡市内の千代田児童クラブを訪問し、小学生88人とふれ合った。子どもたちに普段のトレーニングの一部を教え、質問コーナーを行うなど約1時間交流。初めて間近で見るプロレスラーに子供たちは熱視線を向けた。相撲や綱引きでの力比べ対決では、子供たちが次々に選手を倒して大盛り上がり。プロレスを知らない児童もい