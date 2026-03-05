日本各地のモスクの模型を解説する佐賀大のデルベル・ラミ助教＝4日、佐賀市日本に住むイスラム教徒が増加する中、佐賀大学美術館（佐賀市）で、国内各地のモスク（イスラム教礼拝所）をテーマにした企画展が開かれている。地域社会で果たす役割に焦点を当て、建築の美しさも紹介する。主催者の1人は佐賀大理工学部の助教で、チュニジア出身のデルベル・ラミさん（38）。自らもイスラム教徒で「相手の文化を理解しようとする社