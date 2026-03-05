「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんアイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さん（29）が5日、公式サイトで結婚を発表した。所属事務所は相手を「一般の人」としている。佐々木さんは「感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいります」とコメントした。