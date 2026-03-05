「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）ツアールーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、首位に２打差の３アンダー、３位と、上々のデビュー戦初ラウンドとなった。スタートホール、１０番のティーインググランドでは「緊張でブルブル震えてました」と話したが、ここをパーとすると、落ち着いてパーを重ね、迎え