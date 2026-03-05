イラン革命防衛隊は5日、ペルシャ湾北部でアメリカのタンカーを攻撃したと発表しました。タンカーは現在、炎上中だということです。【映像】ホルムズ海峡の様子ロイター通信がイラン国営メディアの報道として伝えました。イラン革命防衛隊は、戦争時にはホルムズ海峡の通行はイランの管理下にあるとも主張しています。（ANNニュース）