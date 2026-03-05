県内で確認されたインフルエンザの患者の数は、前の週と比べて2割減少しました。一方、幼稚園や保育所などでの集団感染は増えていて、引き続き、注意が必要です。今月1日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は、前の週から120人減って、472人でした。2割減ったものの、1医療機関あたりでは18.88人で、注意報レベルが続いています。幼稚園や保育所などでの集団感染は、前の週の倍の10か所