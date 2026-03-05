24年後 2050年の秋田県の人口について、県は、56万4,000人を目指すという人口ビジョンを示しました。その第一歩として、今年の社会減を推計から800人減らし3,000人程度に抑える目標を掲げています。国の機関国立社会保障・人口問題研究所は、秋田県の将来人口について、2040年は68万6,000人、2050年は56万人と3年前に推計しています。県が5日に明らかにした人口ビジョンでは、2050年の県人口について、国の機関の推計を4,000人上回