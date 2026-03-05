大館市にある集合住宅の一室で30代の女性と中学生の娘の2人の遺体が見つかった件で、娘は去年春ごろから中学校を休みがちになっていたことがわかりました。警察は1月中旬まで母娘が生存していたことを警察官が直接、確認していて、引き続き2人が死亡した経緯を詳しく調べています。大館市有浦にある集合住宅の一室で3日夕方、30代の女性と中学生の娘の2人の遺体が見つかりました。玄関や窓の鍵は閉まった状態で、部屋が荒らされた