3月1日～4日の期間で3x3女子日本代表の第1次強化合宿が行われた。メンバーは事前にアナウンスされていた15名に加え、2月末の3x3ディベロップメントキャンプに参加した24名から14名を追加招集。計29名が名を連ねた。 3月3日のメディア向け公開練習では27名が参加。この日は6チームに分かれて1DAYトーナメントが開催され、3x3でキャリアを重ねている宮下希保（富士通レッドウェーブ）を擁する