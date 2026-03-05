日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円２５～２７銭と前営業日比１９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円４８～５２銭と前営業日比４１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０４～０６ドルと同０．００１１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS