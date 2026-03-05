前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、4月より放送開始となるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（TBSほか）のオープニングテーマに決定した。 （関連：前島亜美、繊細な歌声と豊かな表現力2ndワンマンライブ『Blooming NOTE』で広げた無二の彩り） 同アニメは、『HJ小説大賞2020年間最優秀賞』を受賞した同名シリーズを原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時