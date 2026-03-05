東京証券取引所が５日に発表した２月第４週（２月２４～２７日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が７９１０億７２８０万円と８週連続の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１兆８４９億円の買い越し。現物・先物の合計では１兆８７５９億円と２週ぶりの大幅買い越しとなった。前週は４５１億円の売り越しだった。 現物での個人投資家は４６