地域の海を豊かにしようという活動です。岡山市南区の海岸で、小学生が育てたアマモの苗の植え付けが行われました。 【写真を見る】海岸で小学生が育てたアマモの苗の植え付け魚の産卵場所に2007年から取り組む小学校【岡山】 「よろしくお願いします」 児童たちがダイバーに手渡したのは、去年5月から育ててきた「アマモの苗」です。地元の海の環境をより豊かにしようと、岡山市南区の小串小学校では、魚の産卵場所