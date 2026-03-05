（台北中央社）5日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前日比844.06ポイント高の3万3672.94となり、過去5番目の上げ幅を記録した。イラン情勢の変化を背景に、加権指数は取引開始後から大きく上昇した。上げ幅は一時1490.8ポイントまで拡大し、取引時間中として過去2番目の大きさとなった。（鍾栄峰／編集：名切千絵）