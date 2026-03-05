ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「最近、歳を感じた瞬間」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。とあるリスナーからは、理髪店を訪れた際のエピソードが寄せられた。以前までは「兄ちゃん、今日はどうする？」と言われていたのが、あるときから「