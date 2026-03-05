シャオミ・ジャパンは、新スマートフォンのカメラ機能を強調した作品展「その写り、ライカ。」展を3月5日（木）からKITTE丸の内で開催している。期間は3月8日（日）まで。開催時間は各日とも11時00分～19時00分。 場所はKITTE丸の内の1階アトリウム 3月5日（木）に発売されたシャオミの新型スマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」および「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（以下、Leitzphone）で撮影さ