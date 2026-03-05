ミモザが咲き誇る散歩道 神戸布引ハーブ園／ロープウェイで「ミモザ」が間もなく見頃を迎える。 ふわふわの黄色い花を咲かせるミモザ。園内では例年よりも早く見頃を迎えるという。約100種類のハーブを植栽展示するハーブミュージアムの周辺には、ミモザが45本植えられている。高台のデッキからは、ガラス張りのグラスハウス（温室）や神戸の街並みと一緒にミモザが撮影できる。 ふわふ