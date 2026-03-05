Profoto B20 Profoto公式サイトで、モノブロックストロボ「Profoto B20」「Profoto B30」が10%OFFで提供されている。3月31日（火）まで。 コンパクトな筐体ながら250W（Profoto B20）または500W（Profoto B30）のハイパワーを実現。バッテリーおよび無線操作による自由度の高い設置が可能で、Profoto製品共通の豊富なライトシェーピングツール（アクセサリー）も利用できる。 どちらも40