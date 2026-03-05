「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、外付けブルーレイドライブの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRXL-PT6U3-BKE（バッファロー）2位BRXL-PTV6U3-BKB（バッファロー）3位LBD-PWC6U3CVBK（ロジテックINAソリューションズ）4位LBD-PWB6U3CSBK（ロジテックINAソリューションズ）5位BDレコ（BRP-R1）（IOデータ機器）6位BRXL-PT6U3-WHE（バッファロー）7位LBD-PWA6U3LBK（ロジテックINA