【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、3月6日に『Spring Love Song Selection』を配信リリースすることが決定した。 ■新曲「君のせい」をはじめ15曲を収録したセレクションアルバム 2月6日に新曲「君のせい」を配信した西野カナ。『Spring Love Song Selection』は、その「君のせい」を1曲目に、春に聴きたい西野カナのラブソングをまとめた、配信限定のセレクションアルバムとなっている。 収録曲も同