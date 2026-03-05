5日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝157円28銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円43銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース