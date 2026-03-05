日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万8627枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 288627(288627) ソシエテジェネラル証券152059(152059) SBI証券 141862( 65450)