日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万3652枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 33652( 33140) ABNクリアリン証券 34544( 32401) バークレイズ証券 21215( 19094) ゴ