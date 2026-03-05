ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのC組が5日、東京ドームで開幕した。2024年プレミア12の覇者で世界ランキング2位の台湾は同11位のオーストラリアに0-3で敗れ、まさかの黒星発進となった。台湾は、開幕直前に主軸で米デトロイト・タイガース傘下の李灝宇（リー・ハオユー）内野手が左脇腹の負傷で戦線離脱。オーストラリア戦の6回には主将で24年プレミア12MPVの陳傑憲（チェン・ジェシェン）外野手が左手