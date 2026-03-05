この記事をまとめると ■マツダのフラッグシップは現在CX-80が担っている ■かつてフラッグシップサルーンとしてセンティアというモデルが設定されていた ■2代目は2000年に生産を終了し後輪駆動のセダンは現在まで存在していない マツダにもあったフラッグシップサルーン 2024年4月にMAZDA6が生産終了となって以降、マツダには中型以上のセダンが不在となっており、フラッグシップモデルはクロスオーバーSUVのCX-80が担っている