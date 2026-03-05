モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、スマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」など2モデルを2026年3月5日に発売した。17.2倍の望遠撮影を実現いずれも、シャオミとライカの協業により開発され、2億画素カメラと光学可変望遠システムによる望遠撮影が可能だ。共通の主な仕様は、6.9型（2608×1200ドット）有機ELディスプレーを搭載。5000万画素・メイン、2億画素・望遠、5000万画素・超広角の3