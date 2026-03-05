テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第23話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。11放送の第23話は初アニメ化となる「約束のレクイエム」で、作中に登場する秋山恵役は若山詩音が担当する。【画像】めっちゃ可愛い！ぬ〜べ〜と笑う秋山恵公開された場面カット第23話「約束のレクイエム」は、ぬ〜べ〜宛に届いた一通の手紙、盗み見たその文面はどう見てもラブレター？手紙に書かれた約束の日、ぬ〜べ〜にこっそりついてい