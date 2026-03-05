テレビアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』が、7月2日よりTBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて、連続2クールで全国同時放送されることが発表された。あわせて、第1クールのメインPVとメインビジュアルが公開された。【画像】すごい表情！『追放された転生重騎士』メインPV場面カット本作は、「小説家になろう」で連載され年間総合ランキング1位を獲得した『大ハズレだと追放された転生重騎士はゲ