嵐の最新シングル「Five」が、3月4日付のオリコンデイリーストリーミングランキングとオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングで同時1位を獲得しました。 【写真を見る】【 嵐 】新曲「Five」でオリコン2冠初日320万再生でBTS超えの歴代最高記録を更新「Five」は3月4日に配信開始され、初日で320.9万回（3,208,857回）の再生数を記録。これは配信開始日初日の再生数としてオリコン史上最高の記録となりました