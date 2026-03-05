俳優の風間俊介（42）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物劇作家の驚きの舞台演出を振り返った。風間はせりふがなかなか覚えられず、本番でピンチになったことがあるかとの質問に、あると回答。「これちょっとイレギュラーなんですけど、つかこうへいさんと一緒に舞台をやらせてもらって」と切り出した。2010年に他界したつかさん作・演出の舞台「蒲田行進曲」に出演した当時に