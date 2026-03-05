「フォーカス」が電話勧誘した相手に一方的に送ったインターネット接続機器＝5日午後、消費者庁電話勧誘した相手にインターネット接続機器を一方的に送りつけ、クーリングオフを求めると威圧的な態度で応じなかったとして、消費者庁は5日、消費者安全法に基づく注意喚起のため、札幌市中央区南1条西16丁目の通信会社「フォーカス」（湊悟司代表）の社名を公表した。2024年9月〜25年12月に消費生活センターなどに418件の相談があ