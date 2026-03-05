５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、４日（午後５時）比１９銭円高・ドル安の１ドル＝１５７円２５〜２７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円４８〜５２銭で大方の取引を終えた。