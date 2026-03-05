日経平均株価は、きのうまでの下落から一転し大幅に上昇しました。【映像】下落から一転し1000円以上値上げした日経平均株価島田龍二「午後3時半です。昨日より1000円以上値を上げて取引を終了しました」日経平均株価は一時きのうより2300円以上値上がりしました。イランの当局者がアメリカに対し「停戦条件に関する協議を打診していた」と報じられたことで、イラン情勢悪化が長期化する懸念が和らいだことが背景にあるとみ