俳優の渡辺謙さん（66）と二宮和也さん（42）が、5日よる7時から放送予定の日本テレビ系『世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP』に出演。WBC優勝経験者などの豪華講師陣と、“勝つ”ための方法を学びます。番組では、『ワールドベースボールクラシック』の特別授業を開催。2023年のWBCでヘッドコーチを務めた白井一幸さんは、勝負につきものの”緊張”との向き合い方など、“勝つ”ために必要なメンタル術