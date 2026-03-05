タレントの辻希美（３８）が５日、都内で行われた「キンレイ『お水がいらないプレミアム中華蕎麦とみ田』新商品発表会」に出席した。イベントでは、辻が中華そばとみ田が監修した新商品「お水がいらないプレミアム中華そばとみ田濃厚豚骨魚介らぁめん」を調理、実食した。調理が簡単な同社の「お水がいらない」シリーズは辻家の救世主だ。「今年は受験の息子がいたのですごく助けられました」と振り返ると「旦那は麺が大