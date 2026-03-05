全日本プロレスは５日、免許失効中に起こした車両同士の衝突事故により、減給５０％と３か月間の謹慎となっていた青柳優馬（３０）の復帰を発表した。復帰戦は１５日後楽園ホール大会第０試合での、鈴木秀樹とのシングルマッチに決定した。優馬は昨年１１月２３日、全日本プロレス沼津大会から自家用車で帰宅途中に沼津市内の交差点で赤信号に気づかずに直進。右側から直進してきた車両と衝突し事故が発生した。また、事故発生