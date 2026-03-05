2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、中日・細川成也について言及した。大矢氏は細川について「自分が打てるところまで我慢しながら、自分のペースに持っていくことをバッターボックスでできるバッターになってきた。我慢していれば、甘いところに来る。そういうのをできる、良い4番になっていくんじゃないかな」と、その成長に目を細める。「元々ホームラン打てるバッター。あ