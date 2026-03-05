週末にかけて、発達する低気圧の影響で、7日(土)から9日(月)頃にかけて、北日本では荒れた天気となる見込みです。暴風や大雪、吹雪による交通への影響に注意が必要です。一方、関東から九州は晴れる所が多く、スギ花粉が大量に飛ぶおそれがあります。7日(土)は発達する低気圧の影響北日本で荒天のおそれ7日(土)は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。この影響で北海道や東北では風が強まり、荒れた天気となる